Вице-спикер Рады считает, что блокировка NewsOne несовместима с демократией

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховой рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook в понедельник, что силовая блокировка телеканалов несовместима с демократией и свободой слова.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее в эфире NewsOne назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Глава МВД Украины Арсен Аваков в понедельник призвал радикалов прекратить блокирование здания NewsOne, а владельцев телеканала —"прекратить провоцировать людей".

Геращенко заявила, что считает выступление владельцев в эфире принадлежащих им телеканалов недопустимым и призывает "не путать партию и СМИ". "В отношении владельцев — это недопустимое давление и вмешательство владельцев в работу медиа, а их участие в собственных эфирах — это вообще пошлость. СМИ — это не партийная открытка и сайт, не путайте грешное с праведным, партию и СМИ", — написала Геращенко.

При этом она отметила, что блокировать телеканал можно только "пультом телезрителя". "Не смотришь — значит, не согласен с редакционной политикой и наполнением, значит, не нравится. Чем меньше зрителей — тем ниже рейтинги, меньше рекламы, меньше узнаваемости и влияния. Если ТВ-канал нарушает закон — на это должен жестко реагировать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, а не улица. Все остальное, любые другие блокировки — имеет признаки давления на медиа и несовместимо с демократией и свободой слова", — добавила Геращенко.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова. NewsOne попросил Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.