Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время пресс-конференции в Аммане. Архивное фото

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время пресс-конференции в Аммане. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предупредил госсекретаря США Рекса Тиллерсона об опасности последствий признания Иерусалима столицей Израиля.

"Я говорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном об опасности последствий признания Иерусалима столицей Израиля. Данное решение может вызвать гнев среди арабских и мусульманских государств, усилить напряженность и поставить под угрозу мирный процесс", — написал дипломат в своем микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не принял решения о том, признавать ли Иерусалим столицей Израиля.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.