МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предупредил госсекретаря США Рекса Тиллерсона об опасности последствий признания Иерусалима столицей Израиля.
"Я говорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном об опасности последствий признания Иерусалима столицей Израиля. Данное решение может вызвать гнев среди арабских и мусульманских государств, усилить напряженность и поставить под угрозу мирный процесс", — написал дипломат в своем микроблоге Twitter.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не принял решения о том, признавать ли Иерусалим столицей Израиля.
Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.