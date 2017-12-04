Порошенко рассчитывает поднять минимальную зарплату на 28%

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в 2018 году уровень поступления в государственный бюджет позволит принять решение о повышении минимальной зарплаты для населения на 28% — с 3,2 тысячи гривен (118 долларов) до 4,1 тысячи гривен (152 доллара).

Принятый Верховной радой Украины в первом чтении проект госбюджета на 2018 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен до 3,723 тысячи гривен (137 долларов).

"Увеличение (минимальной зарплаты – ред.), введенное с начала этого года – с 1,6 тысячи гривен (59 долларов) до 3,2 тысячи гривен, равно в два раза, — беспрецедентное в условиях Украины. Это правильное решение, и на мой взгляд, его нужно продолжать. Я хочу поблагодарить правительство и премьера за то, что уже в проекте госбюджета есть реакция на мое обращение, и по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов (показатели – ред.) и принять решение о повышении минимальной зарплаты до 4,1 тысячи гривен", — сказал Порошенко в понедельник на форуме объединенных общин.

На Украине с 1 января этого года произошло повышение социальных стандартов: минимальный прожиточный минимум был увеличен до 1,544 тысячи гривен (57 долларов), минимальную зарплату подняли вдвое — до 3,2 тысячи гривен.