СБ ООН должен призвать США прекратить учения около КНДР, заявил Джабаров

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. СБ ООН должен призвать США прекратить учения, являющиеся фактором повышения напряженности вокруг Корейского полуострова, параллельно КНДР должны заморозить свои ракетные испытания для проведения хотя бы первого этапа переговоров, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Совбез ООН должен призвать США прекратить военные учения, которые являются фактором повышения напряженности вокруг Корейского полуострова. Одновременно нужно призвать КНДР прекратить свои ракетные испытания, объявить мораторий для проведения хотя бы первого этапа мирных переговоров по северокорейской ядерной программе", — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, проводимые Вашингтоном и Сеулом учения — "это очередная провокация, как будто они специально ждут, что кто-то первый нажмет "на гашетку", провоцируя КНДР на ответные меры.

Какие могут быть переговоры, если проводятся учения, выразил недоумение законодатель.

По его словам, "Южная Корея тоже хороша, они могли бы сказать США о своем нежелании проводить учения, но Сеул слепо следует в фарватере США. Хотя в случае военного конфликта они первые и пострадают".

Джабаров также считает, что неоднозначная, нестабильная ситуация на Корейском полуострове может негативно повлиять на проведение Олимпийских игр, которые состоятся зимой будущего года в Южной Корее.

На фоне ракетных испытаний в КНДР США и Южная Корея начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22. Как объявило минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.