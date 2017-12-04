В МИД не знают об отказе КНДР от плана по урегулированию на полуострове

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В МИД РФ не располагают информацией о каком-либо отказе КНДР от плана по урегулированию ядерной проблемы полуострова, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать подобные высказывания, источник в МИД РФ указал, что "сложно понять, что имеется в виду".
"В МИД информацией о каком-либо отказе КНДР от плана по урегулированию не располагают", — сказал он.
"Рекомендуем смотреть последние комментарии главы МИД России Сергея Лаврова на эту тему" — добавил собеседник агентства.