В МИД не знают об отказе КНДР от плана по урегулированию на полуострове

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В МИД РФ не располагают информацией о каком-либо отказе КНДР от плана по урегулированию ядерной проблемы полуострова, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР в составе делегации российских депутатов, сообщил, что КНДР на данный момент не приняла план по урегулированию ситуации, который предлагали Россия и Китай.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать подобные высказывания, источник в МИД РФ указал, что "сложно понять, что имеется в виду".

"В МИД информацией о каком-либо отказе КНДР от плана по урегулированию не располагают", — сказал он.

"Рекомендуем смотреть последние комментарии главы МИД России Сергея Лаврова на эту тему" — добавил собеседник агентства.