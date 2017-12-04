Москва призвала НАТО вместе бороться с наркобизнесом в Афганистане

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва призывает НАТО искать совместные подходы для изгнания наркобизнеса и терроризма из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая в Госдуме РФ на международной конференции по борьбе с наркотиками, российский министр сообщил, что производство опиатов в Афганистане в текущем году увеличилось на 87% и достигло 9 тысяч тонн в опиумном эквиваленте. Лавров подчеркнул, что "масштаб этой трагедии требует нового уровня международной сплоченности".

"Мы призываем представителей НАТО озаботиться поиском совместных подходов к изгнанию наркобизнеса и подпитывающегося от него терроризма с афганской земли", — заявил глава российского МИД.