Силовики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Персонал Донецкой фильтровальной станции (ДФС) вынужден укрыться в бомбоубежище по причине обстрела объекта со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости представитель предприятия "Вода Донбасса".

"По той информации, которой располагаем мы на данный момент, в 16.45 на территории ДФС было зафиксировано два попадания. Персонал объекта был вынужден укрыться в бомбоубежище", — сообщил собеседник агентства.

После этого инцидента представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призвало специальную мониторинговую миссии ОБСЕ провести фиксацию обстрелов территории Донецкой фильтровальной станции.

"В силу того, что в нарушении минских соглашений украинские силовики заняли позиции на расстоянии около 170 метров от Донецкой фильтровальной станции, доступ к месту обстрела имеют лишь работники станции и члены патрулей СММ ОБСЕ. Призываем миссию провести фиксацию обоих фактов обстрелов и отразить это в своих отчетах", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В СЦКК напомнили, что фильтровальная станция подвергалась обстрелу и в ночь с 1 на 2 декабря. Оба обстрела велись с направления, где расположены позиции украинских силовиков.