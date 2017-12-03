Силовики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Персонал Донецкой фильтровальной станции (ДФС) вынужден укрыться в бомбоубежище по причине обстрела объекта со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости представитель предприятия "Вода Донбасса".
После этого инцидента представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призвало специальную мониторинговую миссии ОБСЕ провести фиксацию обстрелов территории Донецкой фильтровальной станции.
"В силу того, что в нарушении минских соглашений украинские силовики заняли позиции на расстоянии около 170 метров от Донецкой фильтровальной станции, доступ к месту обстрела имеют лишь работники станции и члены патрулей СММ ОБСЕ. Призываем миссию провести фиксацию обоих фактов обстрелов и отразить это в своих отчетах", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.
В СЦКК напомнили, что фильтровальная станция подвергалась обстрелу и в ночь с 1 на 2 декабря. Оба обстрела велись с направления, где расположены позиции украинских силовиков.
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