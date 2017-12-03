В Египте подозревают восемь человек в контрабанде более 100 млн долларов

КАИР, 3 дек — РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое полицейских, подозреваются в незаконном вывозе из Египта наличной иностранной валюты через Каирский аэропорт на общую сумму более двух миллиардов египетских фунтов (более 113 миллионов долларов США), сообщило египетское информагентство МЕНА.

"Генеральный прокурор направил в суд дела троих полицейских и еще пятерых подозреваемых по делу о взятках и посредничестве в неоднократном незаконном вывозе иностранной валюты через пункты таможенного досмотра Международного аэропорта Каира", — говорится в сообщении.

По данным следствия, египетский бизнесмен, владелец пунктов обмена валют и их сообщники вывозили наличную валюту за пределы страны через аэропорт, договорившись с тремя сотрудниками полиции, которые пропускали сумки с деньгами за вознаграждение.