К боевой группе батальона НАТО в Литве присоединятся 180 хорватских военных

ВИЛЬНЮС, 3 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Хорватии, прибывшие в Литву 1 и 2 декабря со своей военной техникой присоединятся к боевой группе международного батальона НАТО, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны Литвы.
По данным министерства, первый хорватский контингент в рамках ротации прибыл в составе 180 военнослужащих из первого механизированного батальона "Тигры" механизированной гвардии сухопутных сил Хорватии. "Военные прибыли в балтийскую республику с военной техникой, среди которой бронетранспортеры Patria", — отмечает оборонное ведомство.
В многонациональном батальоне НАТО, дислоцированном в Руклу (Йонавский район) с начала этого года служат более 450 военнослужащих Германии, 100 бельгийских солдат, 20 люксембургских военнослужащих, 200 военных из Норвегии и более 200 нидерландских солдат. В начале следующего года, по планам Минобороны будет формироваться группа на ротационной основе из французского контингента.
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.