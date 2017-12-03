В ДНР заявили, что украинские силовики 40 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (27)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, в результате обстрелов обесточен поселок на окраине Горловки, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что повреждения получили шесть домостроений на окраинах Донецка и Горловки, поселок на окраине Горловки обесточен.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена линия электропередач в населенном пункте Гольмовский (поселок на окраине подконтрольного ДНР города Горловки – ред.). Сам населенный пункт остался без электроснабжения", — сказал представитель ведомства.

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