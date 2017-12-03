В ДНР заявили, что украинские силовики 40 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, в результате обстрелов обесточен поселок на окраине Горловки, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В оперативном командовании добавили, что повреждения получили шесть домостроений на окраинах Донецка и Горловки, поселок на окраине Горловки обесточен.
"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена линия электропередач в населенном пункте Гольмовский (поселок на окраине подконтрольного ДНР города Горловки – ред.). Сам населенный пункт остался без электроснабжения", — сказал представитель ведомства.
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