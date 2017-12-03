МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывшие помощники Дональда Трампа Кори Левандовски и Дэвид Босси рассказали в своей книге, что каждый член команды президента США рано или поздно начинает сомневаться в своем выборе места работы, пишет газета Washington Post.

Экс-менеджер предвыборного штаба Трампа Левандовски и бывший помощник тогда еще кандидата в президенты Босси написали книгу "Пусть Трамп будет Трампом" (Let Trump Be Trump) о своем опыте работы с ним и об отношениях среди его приближенных. Книга поступит в продажу во вторник.

"Рано или поздно каждый, кто работает на Дональда Трампа, увидит такую его сторону, что начнет задаваться вопросом, зачем вообще взялся за эту работу. Его гнев никогда не подразумевает личное оскорбление, но иногда сложно воспринимать его иначе", — пишут авторы, отмечая, что у обоих бывали моменты, когда они "хотели спрыгнуть с самолета Трампа на парашюте", но потом привыкли.

Бывшие советники рассказали и об атмосфере на борту этого частного самолета: на оглушительной громкости играет музыка Элтона Джона, пресс-секретарь отглаживает костюм прямо на кандидате в президенты, а шкафы забиты упаковками с чипсами и печеньем, потому что Трамп ест только из отрытых при нем упаковок. Авторы также приводят типичное обеденное меню своего шефа: два гамбургера, два сэндвича и шоколадный молочный коктейль. По их словам, Трамп вообще питается главным образом фастфудом, жареной курицей, пиццей и диетической колой.

Босси и Левандовски утверждают, что их бывший работодатель часто кричит на своих помощников и не терпит их слабостей, сразу предлагая уйти.

Левандовски приводит свою версию причин собственного увольнения из штаба. По его словам, это была месть его преемника Пола Манафорта за то, что Левандовски пересказал Трампу рекомендацию Манафорта не появляться в воскресных телевизионных шоу, которая привела кандидата в ярость. Об увольнении менеджера кампании известил сын президента Дональд Трамп-младший.

Автор делится и своими предположениями о причинах последующего увольнения самого Манафорта. Левандовски связывает решение с приходом в команду Стивена Бэннона. Последний узнал о готовящейся публикации в СМИ статьи о работе лоббиста Манафорта на украинских политиков и понял, что у него в руках оказалась "история для первой полосы, которая произведет эффект разорвавшейся бомбы".