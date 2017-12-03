РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Бывшие помощники рассказали о работе с Трампом

11:1903.12.2017
(обновлено: 11:59 03.12.2017)
04640
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывшие помощники Дональда Трампа Кори Левандовски и Дэвид Босси рассказали в своей книге, что каждый член команды президента США рано или поздно начинает сомневаться в своем выборе места работы, пишет газета Washington Post.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Jim Watson
Глава ЦРУ объяснил, почему твиты Трампа полезны для разведки

Экс-менеджер предвыборного штаба Трампа Левандовски и бывший помощник тогда еще кандидата в президенты Босси написали книгу "Пусть Трамп будет Трампом" (Let Trump Be Trump) о своем опыте работы с ним и об отношениях среди его приближенных. Книга поступит в продажу во вторник.

"Рано или поздно каждый, кто работает на Дональда Трампа, увидит такую его сторону, что начнет задаваться вопросом, зачем вообще взялся за эту работу. Его гнев никогда не подразумевает личное оскорбление, но иногда сложно воспринимать его иначе", — пишут авторы, отмечая, что у обоих бывали моменты, когда они "хотели спрыгнуть с самолета Трампа на парашюте", но потом привыкли.

Бывшие советники рассказали и об атмосфере на борту этого частного самолета: на оглушительной громкости играет музыка Элтона Джона, пресс-секретарь отглаживает костюм прямо на кандидате в президенты, а шкафы забиты упаковками с чипсами и печеньем, потому что Трамп ест только из отрытых при нем упаковок. Авторы также приводят типичное обеденное меню своего шефа: два гамбургера, два сэндвича и шоколадный молочный коктейль. По их словам, Трамп вообще питается главным образом фастфудом, жареной курицей, пиццей и диетической колой.

Босси и Левандовски утверждают, что их бывший работодатель часто кричит на своих помощников и не терпит их слабостей, сразу предлагая уйти.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 2 декабря 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп заявил, что уволил Флинна за ложь

Левандовски приводит свою версию причин собственного увольнения из штаба. По его словам, это была месть его преемника Пола Манафорта за то, что Левандовски пересказал Трампу рекомендацию Манафорта не появляться в воскресных телевизионных шоу, которая привела кандидата в ярость. Об увольнении менеджера кампании известил сын президента Дональд Трамп-младший.

Автор делится и своими предположениями о причинах последующего увольнения самого Манафорта. Левандовски связывает решение с приходом в команду Стивена Бэннона. Последний узнал о готовящейся публикации в СМИ статьи о работе лоббиста Манафорта на украинских политиков и понял, что у него в руках оказалась "история для первой полосы, которая произведет эффект разорвавшейся бомбы".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена