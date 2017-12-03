Визит Трампа в Британию намечен на конец февраля, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рабочий визит президента США Дональда Трампа в Великобританию запланирован на 26-27 февраля, сообщает газета Times со ссылкой на источники, знакомые с планами руководства страны.

По данным источников издания, эти даты фигурируют в расписании руководства Британии, по меньшей мере, 10 дней. Хотя, как отмечает издание, британский премьер-министр Тереза Мэй ранее заявляла, что даты поездки американского лидера в стране пока не назначены, отмечает газета.

Как ожидается, первый визит Трампа в Британию совпадет с открытием нового здания американского посольства в Лондоне. По данным издания, в целом расписание поездки американского лидера на Альбион остается прежним, несмотря на недавний Twitter-скандал, разразившийся после очередных публикаций Трампа в микроблоге. Проведения встречи Трампа и королевы Елизаветы II пока не планируется, отмечает газета.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что визит американского лидера в Британию может быть отложен из-за критических высказываний британского премьера Терезы Мэй в связи с очередными публикациями Трампа в Twitter. В среду утром президент США разместил в своем аккаунте ссылки на опубликованные Джайдой Франсен, являющейся одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.

В четверг Мэй заявила, что публикации Трампа не повлияют на планируемый госвизит президента США в Британию и отношения между странами останутся прежними.

В пятницу официальный представитель канцелярии британского премьер-министра заявил РИА Новости, что детали государственного визита в Великобританию Трампа будут объявлены в надлежащее время.