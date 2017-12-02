В Вильнюсе открылась благотворительная рождественская ярмарка

ВИЛЬНЮС, 2 дек — РИА Новости. Международная рождественская благотворительная ярмарка с участием 30 стран мира проводится в субботу на Ратушной площади Вильнюса, посольство РФ в балтийской республике представляет товары Калининградской области и угощает посетителей ярмарки блинами с икрой, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Это традиция широкого применения, проводимая почти во многих европейских странах. Отмечу, что мы всегда являемся передовиками сдачи вырученных денег на благотворительной ярмарке. И суммы значительные вносятся нами в том числе. В этом году мы представляем в основном продукцию Калининградской области, здесь сладости, сувениры. Кроме того, в России в следующем году будет проходить чемпионат мира по футболу, мы хотим пригласить жителей Литвы на это мероприятие. Вчера состоялась жеребьевка, определилась группа, и эта группа в которой появились мы, мне кажется подходящая", — сказал РИА Новости посол России в Литве Александр Удальцов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Российский дипломат отметил также, что традиционная благотворительная ярмарка является и "дипломатическим событием, посетители на ней могут познакомиться с особенностями той или иной страны".
Белоруссия в этом году предлагает гостям приобрести спортивный инвентарь, используемый олимпийскими чемпионами это страны. "Мы выставили на аукцион теннисную ракетку Виктории Азаренко, которая принимала участие в турнирах "Большого шлема". Виктория подписала ракетку, а еще представила свои кроссовки, сшитые на заказ", — сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Белоруссии Павел Слюнькин.
На Ратушной площади расположилось несколько стеклянных палаток-шатров, в которых такие страны, как Россия, Украина, Чехия, Грузия, Германия, Индия, Ирландия и Япония предлагают посетителям попробовать национальные рождественские блюда. В российском шатре представители этой страны угощают гостей блинами с красной икрой и семгой. Украинская сторона предлагает гостям борщ и вареники, Литва радует посетителей национальным тором Шакотис, который изготавливается на месте. В рамках ярмарки можно увидеть выступления национальных музыкальных коллективов. В 16.00 (17.00 мск.) на Ратушной площади состоится церемония зажжения рождественской елки.