В Вильнюсе открылась благотворительная рождественская ярмарка

ВИЛЬНЮС, 2 дек — РИА Новости. Международная рождественская благотворительная ярмарка с участием 30 стран мира проводится в субботу на Ратушной площади Вильнюса, посольство РФ в балтийской республике представляет товары Калининградской области и угощает посетителей ярмарки блинами с икрой, сообщает корреспондент РИА Новости.

В Вильнюсской Ратуше уже в 15-й раз проводится международная рождественская благотворительная ярмарка, организованная международной Вильнюсской женской ассоциацией. Это традиционное ежегодное мероприятие, объединяющее литовских женщин и жен послов зарубежных стран, аккредитованных в Литве. В благотворительной ярмарке принимают участие 30 стран и общин, а также пять международных школ Вильнюса. На стендах дипведомств в здании Ратуши представлены продукты питания, напитки, сувенирная продукция, изделия ручной работы, рождественские украшения. Деньги, вырученные во время ярмарки, будут пожертвованы детским домам опеки, школам, детским клиникам Литвы.

"Это традиция широкого применения, проводимая почти во многих европейских странах. Отмечу, что мы всегда являемся передовиками сдачи вырученных денег на благотворительной ярмарке. И суммы значительные вносятся нами в том числе. В этом году мы представляем в основном продукцию Калининградской области, здесь сладости, сувениры. Кроме того, в России в следующем году будет проходить чемпионат мира по футболу, мы хотим пригласить жителей Литвы на это мероприятие. Вчера состоялась жеребьевка, определилась группа, и эта группа в которой появились мы, мне кажется подходящая", — сказал РИА Новости посол России в Литве Александр Удальцов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Российский дипломат отметил также, что традиционная благотворительная ярмарка является и "дипломатическим событием, посетители на ней могут познакомиться с особенностями той или иной страны".

Белоруссия в этом году предлагает гостям приобрести спортивный инвентарь, используемый олимпийскими чемпионами это страны. "Мы выставили на аукцион теннисную ракетку Виктории Азаренко, которая принимала участие в турнирах "Большого шлема". Виктория подписала ракетку, а еще представила свои кроссовки, сшитые на заказ", — сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Белоруссии Павел Слюнькин.

На Ратушной площади расположилось несколько стеклянных палаток-шатров, в которых такие страны, как Россия, Украина, Чехия, Грузия, Германия, Индия, Ирландия и Япония предлагают посетителям попробовать национальные рождественские блюда. В российском шатре представители этой страны угощают гостей блинами с красной икрой и семгой. Украинская сторона предлагает гостям борщ и вареники, Литва радует посетителей национальным тором Шакотис, который изготавливается на месте. В рамках ярмарки можно увидеть выступления национальных музыкальных коллективов. В 16.00 (17.00 мск.) на Ратушной площади состоится церемония зажжения рождественской елки.