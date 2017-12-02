Италия стабильна вопреки частой смене правительств, заверил Джентилони

РИМ, 2 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Италия является стабильной и открытой страной, несмотря на частую смену правительств, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Средиземноморский контекст требует от всех, прежде всего региональных страны, меньше амбиций и больше ответственности. Нет больше внешних гарантов порядка в Средиземноморье, для этого нужна многосторонняя ответственность. Мы должны построить новый средиземноморский порядок вместе с различными государствами региона, чтобы каждое из них играло роль, но никто не стал главным действующим лицом в новой сфере влияния" — сказал он, закрывая трёхдневный форум "Средиземноморские диалоги" в Риме.

"Италия будет играть в этом свою роль. Мы открытая и стабильная страна, и не смотрите на частоту смен правительств, смотрите на основательность принимаемых нами решений. Мы одно из самых стабильных государств в точки зрения геополитических и экономических выборов, которые могут встретиться в нашем регионе" — отметил премьер.

Нынешний состав совета министров Италии был сформирован в декабре 2016 года после провала референдума по внесению изменений в конституцию. Его полномочия продлятся до весны следующего года, когда в стране намечены всеобщие выборы.

Джентилони подчеркнул, что Италия зачастую недооценивается с точки зрения заявлений по внешней политике, в которых впоследствии оказывается права.

"В ходе различных этапов сирийского кризиса мы призывали соотноситься с действительностью, мы говорили о том, что Россия имела свои геополитические результаты, и это могло быть риском, но одновременно и положительным фактором, как в итоге, я думаю, и оказалось", — сказал итальянский премьер.