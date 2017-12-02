В ЛНР сообщили о двух колоннах военной техники ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Прибытие нескольких колон с военной техникой украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе зафиксировала Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он уточнил, что Народная милиция ЛНР выявила прибытие в подконтрольный ВСУ населенный пункт Золотое шести грузовых автомобилей с боеприпасами в сопровождении двух БТР. "В район населенного пункта Видрождення в ночное время прибыла колонна бронетехники ВСУ в составе: двух танков, трех самоходных артустановок (САУ) и четырех БМП".