В ЛНР сообщили о двух колоннах военной техники ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Прибытие нескольких колон с военной техникой украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе зафиксировала Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"ВС Украины продолжают нарушать ограничения по размещению военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, и перевозку военных грузов", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.

Он уточнил, что Народная милиция ЛНР выявила прибытие в подконтрольный ВСУ населенный пункт Золотое шести грузовых автомобилей с боеприпасами в сопровождении двух БТР. "В район населенного пункта Видрождення в ночное время прибыла колонна бронетехники ВСУ в составе: двух танков, трех самоходных артустановок (САУ) и четырех БМП".

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