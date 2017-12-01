Флинн принял на себя всю ответственность за действия по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил в пятницу, что принимает всю ответственность за свои действия по "российскому делу".

"Мое признание вины и соглашение сотрудничать со спецпрокурором (Робертом Мюллером – ред.) соответствует решению, которое я принял в интересах своей семьи и страны. Я принимаю всю ответственность за свои действия", — говорится в заявлении Флинна, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Он также признал неправомерность действий, о которых говорил на заседании суда в пятницу.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

В пятницу бывшему советнику президента США предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Флинн свою вину признал.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.