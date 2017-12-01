СЦКК: два поселка в Донбассе обесточены из-за обстрела со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Два поселка в Ясиноватском районе в Донбассе третий день остаются без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Три дня подряд обстрелам со стороны ВСУ подвергается район линии электропередачи, питающей населенные пункты Красный Партизан (под контролем ДНР — ред.) и Верхнеторецкое (под контролем силовиков — ред.), в результате чего в поселках снова отсутствует электроснабжение, а расположенная рядом птицефабрика несет убытки", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, из-за обстрелов жители двух поселков остаются без электроснабжения третий день.

"Силами республики ЛЭП, питающая Красный Партизан, неделю назад была восстановлена, что было положительно отмечено руководством СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ в ходе переговоров. Проведение ремонтно-восстановительных работ лично инспектировал замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг во время визита в Донбасс", — добавил представитель ДНР.