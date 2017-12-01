Пушков ответил на заявление Порошенко о "Русской правде"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, новой попыткой Киева приписать себе великую историю.

Порошенко ранее заявил, что первый свод законов Киевской Руси "Русская правда" является "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и "не имеет никакого отношения" к России. Ранее Порошенко назвал "древнеукраинским князем" Ярослава Мудрого.

"Если, как утверждает Порошенко, свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, то к Украине, которой не было аж до XX века, тем более. Новая попытка Киева приписать Украине великую историю. Но перл №1 — "древнеукраинские князья". Об их существовании знает только Порошенко", — написал Пушков в Twitter.

"Русская правда" является памятником законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.