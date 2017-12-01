В ДНР из-за обстрелов за неделю погиб один человек

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил журналистам в пятницу представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 24 по 30 ноября на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре военнослужащих. За этот же период погиб один военнослужащий", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий ранения получили 554 человека, в том числе 14 детей. За этот же период погибли 254 человека, в том числе двое детей. С начала конфликта на территории ДНР погибли 4543 человека, из них 76 детей.