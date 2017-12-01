Кравчук призвал искать новый формат урегулирования конфликта в Донбассе

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что минские соглашения по Донбассу не работают, необходимо искать новые форматы урегулирования конфликта.
Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер также заявил, что минские договоренности и нормандский формат не дают результатов из-за "спора по кругу". В администрации президента Украины считают, что альтернативы минским соглашениям пока нет.
"Нет результата (Минска-2 — ред)….Нужен ли был минский процесс?.. сегодня он не дает результатов, нужно искать другой формат", — сказал Кравчук в комментарии журналистам в пятницу. По его мнению, необходимо либо переформатировать минский формат переговоров, либо перевести его в будапештский формат.
"Главного, коренного вопроса суверенитета, территориальной целостности и украинской демократической власти на всей территории страны минский процесс не решит", — добавил Кравчук.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.