Кравчук призвал искать новый формат урегулирования конфликта в Донбассе

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что минские соглашения по Донбассу не работают, необходимо искать новые форматы урегулирования конфликта.

Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер также заявил, что минские договоренности и нормандский формат не дают результатов из-за "спора по кругу". В администрации президента Украины считают, что альтернативы минским соглашениям пока нет.

"Нет результата (Минска-2 — ред)….Нужен ли был минский процесс?.. сегодня он не дает результатов, нужно искать другой формат", — сказал Кравчук в комментарии журналистам в пятницу. По его мнению, необходимо либо переформатировать минский формат переговоров, либо перевести его в будапештский формат.

"Главного, коренного вопроса суверенитета, территориальной целостности и украинской демократической власти на всей территории страны минский процесс не решит", — добавил Кравчук.

Будапештский меморандум по Украине в 1994 году подписали Украина, Россия, США и Великобритания. Это международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. После присоединения Киева к договору он был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать Украине безопасность.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Ранее глава МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: "все развалится", заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.