Юристы предложат Медведеву создать спортивный суд стран БРИКС

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) предложит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву создать собственный спортивный арбитражный суд в рамках стран БРИКС, сообщил журналистам председатель АЮР Сергей Степашин на Четвертом юридическом форуме стран БРИКС.

"Создать свой спортивный арбитраж нам ничего не мешает. Мы подготовим письмо Медведеву, который также возглавляет попечительский совет АЮР, куда включим все предложения, прозвучавшие на форуме. В том числе и предложение создать спортивный суд стран БРИКС", — сказал Степашин.

Ранее с таким предложением в рамках форума выступил вице-президент Ассоциации адвокатов Индии Удей Пракаш Варунджикар.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.