Медведев рассказал, зачем "некоторые государства" используют санкции

СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Некоторые государства используют односторонние санкции для получения преимуществ, идет борьба за ресурсы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Идет борьба за политическое влияние, за природные ресурсы, за рынки сбыта, за контроль над ключевыми торговыми маршрутами… Более того, некоторые государства используют односторонние санкции для получения конкурентных преимуществ", — сказал Медведев, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).