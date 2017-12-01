В ЕС настаивают на создании антикоррупционного суда на Украине

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Евросоюз настаивает на создании на Украине антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, заявил в пятницу глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредитования.

"Необходимо продолжать ежедневно говорить органам власти этой страны, что нам необходим новый антикоррупционный суд. И этот суд должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а не просто путем создания какой-то рабочей группы", — заявил Мингарелли в ходе форума на тему реформ.

Он также заявил о прогрессе украинских властей в борьбе с коррупцией, в частности, отметил создание антикоррупционных органов.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что внесет новый законопроект, предусматривающий создание антикоррупционного суда, если депутаты наработают соответствующий документ с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.