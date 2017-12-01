В ДНР из-за боевых действий в ноябре погибли пять человек

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Пять человек погибли и 10 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за ноябрь из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Хочу отметить, что обстрелы территории республики с позиций ВСУ (вооруженных сил Украины) унесли жизнь одного мирного жителя, шестеро местных жителей получили ранения. При защите республики в ноябре месяце погибли четыре военнослужащих ДНР и четверо получили ранения", — сказал Басурин.