Китаец применил необычный способ "согнать" пассажиров поезда с сидений

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Житель Китая показал необычный способ, с помощью которого можно занять место в поезде. Видео с демонстрацией "хитрости" разместили на сайте Live Leak.
Поступок китайца вызвал бурную реакцию среди пользователей сайта. Так, некоторые юзеры обвинили мужчину в издевательстве по отношению к тем, у кого на самом деле мог случиться приступ.
Другие, тем не менее, похвалили его за "сообразительность".
Также комментаторы обратили внимание, что другие пассажиры не стали предлагать помощь мужчине, якобы опасаясь, что из-за этого у них могут возникнуть "серьезные проблемы".