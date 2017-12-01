Китаец применил необычный способ "согнать" пассажиров поезда с сидений

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Житель Китая показал необычный способ, с помощью которого можно занять место в поезде. Видео с демонстрацией "хитрости" разместили на сайте Live Leak.

Как показано на кадрах, мужчина упал на пол и изобразил судорожный припадок. Увидев трясущегося пассажира на полу, сидящие возле него люди поспешили удалиться, освободив сразу несколько мест. После этого довольный мужчина смог присесть с победным видом.

Поступок китайца вызвал бурную реакцию среди пользователей сайта. Так, некоторые юзеры обвинили мужчину в издевательстве по отношению к тем, у кого на самом деле мог случиться приступ.

Другие, тем не менее, похвалили его за "сообразительность".

"Умно — надеяться на черствость незнакомцев. Молодец!", — написал один из пользователей.

Также комментаторы обратили внимание, что другие пассажиры не стали предлагать помощь мужчине, якобы опасаясь, что из-за этого у них могут возникнуть "серьезные проблемы".