МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Антироссийские действия США приурочены к предстоящим в 2018 году выборам главы РФ, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Считаете ли вы, что эти усилия США приурочены к президентским выборам в России? Отвечаем: убеждены в этом", — сказал Песков журналистам.

Так он отреагировал на поступивший от одного из международных агентств запрос. Отвечая на другой вопрос из списка, он согласился, что санкции США могут быть нацелены на то, чтобы настроить сторонников Путина из числа крупных бизнесменов против российского лидера.