СМИ: новым главой правительства Исландии стал лидер Партии зеленых

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер Партии зеленых левых Катрин Якобсдоттир станет новым премьер-министром Исландии, сообщает издание Iceland Monitor.

Ранее после парламентских выборов Якобсдоттир получила мандат президента Исландии Гвюдни Йоханнессонa на формирование нового правительства. Переговоры проходили с тремя партиями – социал-демократами, Прогрессивной партией и Пиратской партией. По результатам переговоров по формированию коалиционного правительства партии удалось достичь согласия с Партией независимости и Прогрессивной партией. За коалицию с ними проголосовали 80% зеленых левых.

По итогам выборов наибольшее число мест в парламенте остается за консервативной Партией независимости (25,2%) — у нее 16 мандатов из 63, за ней Партия зеленых левых (16,9%) с 11 мандатами, социал-демократы (12,1%) получили семь кресел. У созданной в сентябре Партии центра (10,9 % голосов) семь мест, у Прогрессивной партии (10,7%) — восемь, у Пиратской партии (9,2%) — шесть. Народная партия (6,9%) и Партия возрождения (6,7%) представлены четырьмя депутатами каждая.

Многие североевропейские СМИ, комментируя результаты выборов, заметили, что они не выявили явного победителя и поэтому все ожидали, как именно истолкует результаты выборов президент страны.

Традиционно в Исландии после выборов формируется коалиционное правительство. Партии, пожелавшей пройти в национальный парламент, необходимо преодолеть барьер в 5%. Число партий в парламенте по итогам последних выборов увеличилось с семи до восьми.

Прошедшие выборы стали внеочередными. Жители Исландии уже голосовали в конце октября 2016 года. Дискуссии о новом правительстве после выборов тогда затянулись, и правоцентристское правительство удалось сформировать лишь около девяти месяцев назад.