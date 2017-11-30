Небензя заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новое нарушение КНДР резолюций СБ ООН вызывает сожаление, перспективы нормализации на Корейском полуострове по-прежнему не просматривается.

"Новое нарушение Пхеньяном резолюции Совета безопасности ООН вызывает глубокое сожаление. Вновь приходится констатировать, что перспективы нормализации обстановки на Корейском полуострове по-прежнему не просматривается", — заявил он в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Небензя призвал "все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности". "Для нас очевидно, что военного решения проблемы вокруг Корейского полуострова не существует", — сказал он.

"Позиция России по вопросу урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова остается неизменной. Эффективный поиск долгосрочного и взаимоприемлемого решения всего комплекса проблем возможен лишь посредством упорной и энергичной дипломатической работы", — заявил постпред.

Российский МИД в среду призвал все стороны, вовлеченные в ситуацию вокруг КНДР, отказаться от провокационных действий, в частности Пхеньян — прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и их союзников — воздержаться от анонсированных на начало декабря беспрецедентных военно-воздушных учений, "которые лишь накалят и без того взрывоопасную обстановку".

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.