В ОАЭ рассказали подробности о выезде экс-премьера Египта на родину

ДУБАЙ, 30 ноя — РИА Новости. ОАЭ не чинят препятствий для выезда бывшего премьер-министра Египта Ахмеда Шафика на родину, сообщил в среду в своем микроблоге в Twitter госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

В среду проживающий в ОАЭ египетский экс-премьер заявил, что намерен вернуться в Египет в ближайшие дни, чтобы участвовать в избирательной кампании на пост президента республики. Однако после этого Шафик обвинил власти ОАЭ в том, что они запретили ему выехать из страны по неизвестным причинам.

"Эмираты подтверждают, что никаких препятствий для того, чтобы Ахмед Шафик покинул страну, нет", — заявил Гаргаш.

Он отметил, что "Шафик нашел убежище в ОАЭ, сбежав из Египта после президентских выборов в 2012 году, и Эмираты предоставили ему все возможные послабления и необходимые вещи, следуя законам гостеприимства, несмотря на сильные возражения относительно отдельных его позиций".

Будучи премьер-министром во время правления бывшего президента Египта Хосни Мубарака, он баллотировался в президенты страны на выборах 2012 года, но проиграл несколько процентов голосов ставшему главой государства представителю движения "Братья-мусульмане" Мухаммеду Мурси.