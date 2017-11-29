Египет надеется на прорыв в военно-техническом сотрудничестве с Россией

КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Египет надеется на прорыв в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией по части совместного производства вооружений и передачи технологий, заявил министр обороны и военной промышленности республики генерал-полковник Седки Собхи.

"Можно гордиться теми достижениями в отношении совместного военного сотрудничества в последние два года. Мы надеемся на осуществление прорыва во всех областях военного сотрудничества в совместном производстве и передаче технологий, вооружений, в совместных учениях, в обучении и повышении квалификации", — сказал Собхи в среду в Каире, где проходит четвертое заседание совместной российско-египетской комиссии по ВТС.

По его оценке, "военной и стратегической тенденцией Египта является военное сотрудничество, приобретение новейших систем вооружения и современных технологий, проведение совместных учений, обмен информацией и опытом, а также повышение квалификации военных кадров в целях повышения боеспособности национальных Вооруженных сил".

Египетский генерал добавил, что Москва всегда приходила на помощь Каиру в самые сложные периоды.

"Позиции наших друзей в Российской Федерации по совместному военному сотрудничеству отличаются тем, что они всегда оказываются на решающих этапах истории нашей страны. И мы высоко оцениваем ваши исторические позиции оказать поддержку Египту", — сказал Собхи, обращаясь к министру обороны РФ.

Египетский военачальник отметил, что комиссия работала на протяжении трех дней.

"Мы сегодня встречаемся для того, чтобы оценить то, чего мы достигли и то, что мы будем продолжать в предстоящий период", — сказал Собхи.

Он выразить благодарность и уважение членам российской и египетской частям комиссии, подчеркнув, что результаты совместной работы "являются еще одним шагом на долгом пути, который продолжается между двумя армиями на протяжении более 60 лет".

"Мы полны решимости продолжать и развивать этот почетный путь в интересах наших дружественных стран и народов. Я стремился встретиться с вами сегодня для того, чтобы консультироваться и подчеркнуть волю и совместную решимость укрепить военное сотрудничество, исходя из исторической и национальной ответственности. Кроме того — для подтверждения прочности российско-египетской дружбы, а также укрепления региональной безопасности и стабильности во благо общих интересов наших стран", — сказал Собхи.