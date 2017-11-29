"Это безумно": в Сети обсуждают трюк французских парашютистов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Двое французских парашютистов совершили прыжок в виндсьюте с горы Юнгфрау в Швейцарии и влетели в открытую дверь самолета. Видеозапись трюка, которая набрала более 660 тысяч просмотров за день, размещена на YouTube.

Прыжок стал частью проекта "Дверь в небе". Тренировки заняли семь месяцев, в течение которых мужчины совершили более 100 пробных полетов. В комментариях к ролику пользователи выразили свое восхищение трюком. Некоторые обратили внимание на то, что экстремалы могли задеть двигатель самолета.

"Это безумно", — написал пользователь под ником Boby Schnackler.

"Мужики, похоже, это весело. Я хочу попробовать что-нибудь столь же потрясающее", — поделился Jose Heredia.

"Невероятно, одна из самых крутых вещей, что я когда-либо видел", — восторгается Sam Quam.

Вингсьют — костюм, предназначенный для управляемого полета. Небольшие крылья костюма надуваются набегающим потоком и позволяют человеку развить в воздухе скорость свыше 300 километров в час.