В Мексике в результате падения военного вертолета погиб один человек

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Один человек погиб в результате крушения вертолета ВВС Мексики, сообщает газета Universal со ссылкой на представителя группы по координации безопасности штата Роберто Альвареса Эредию.

Ранее сообщалось, что военный вертолет потерпел крушение в штате Герреро на юго-западе страны. В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники министерства общественной безопасности штата Герреро и министерства национальной обороны страны.

По данным Эредии, всего на борту вертолета находились два человека, один из них погиб.