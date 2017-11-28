В Донбассе у девушки изъяли гранату, которую она носила как оберег

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка хранила на чердаке дома в Авдеевке Донецкой области боеприпасы и взрывчатку, а с собой в качестве оберега носила гранату РГД-5, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

РГД-5 — противопехотная осколочная граната наступательного типа.

По данным полиции, правоохранители остановили для проверки 16-летнюю девушку, при осмотре ее личных вещей они обнаружили гранату РГД-5. Девушка объяснила, что носит гранату как оберег и рассказала, что у нее таких целый арсенал. По ее словам, ее молодой человек попросил спрятать боеприпасы и взрывчатку на некоторое время, она не смогла ему отказать.

"Правоохранители изъяли три гранаты Ф-1, 3 гранаты ВОГ-17, три запала к гранатам, 165 патронов к автоматическому оружию различного калибра и 760 граммов прессованного ленточного пороха", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Оружие изъяли, полиция устанавливает личность парня, который якобы оставил девушке боеприпасы. Полиция завела уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.