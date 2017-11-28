Канадка устроила истерику в торговом центре из-за ненастоящего Санты

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Посетительница торгового центра в Торонто обрушилась с бранью на артиста, играющего роль Санта-Клауса, сообщает Daily Mirror.

Очевидцы запечатлели, как женщина кричала: "Ты не волшебный! Ты даже не настоящий!".

Стоя у входа в "волшебный грот Санты", она обзывала его нецензурными словами и спрашивала, где его сани. Артист мужественно игнорировал посетительницу.

Как рассказала женщина, снявшая инцидент на видео, позже она увидела, что с возмущенной посетительницей беседуют сотрудники охраны.