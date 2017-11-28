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Стивен Коэн: Россия не входит даже в пятерку главных угроз для США

10:4428.11.2017
(обновлено: 11:21 28.11.2017)
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© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия не угрожает существованию США, несмотря на то, что американские политики уже несколько лет утверждают обратное. Об этом американский политолог, эксперт по России Стивен Коэн заявил на передаче Джона Бэтчелора.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
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По его словам, в последнее время заявления о российской угрозе можно услышать в США каждый день, это стало "признанной реальностью". Однако, с точки зрения политолога, Россия не входит даже в пятерку главных угроз США.

По мнению Коэна, наибольшую опасность Соединенным Штатам несет "рашагейт" — скандал, связанный с так и не доказанными связями Дональда Трампа с Москвой.

Эти "неподтверждённые, но все более настойчивые заявления" о том, что Трамп был каким-то образом скомпрометирован Кремлем или даже действует под его контролем, являются угрозой номер один для США, поскольку чреваты ухудшением американо-российских отношений, вплоть до военного конфликта, считает Коэн.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лавров считает бессмысленным разубеждать США в "российской угрозе"

Политолог критикует популярные американские СМИ, в которых негативно отзываются о попытках американского президента наладить отношения с Россией — в частности, в ситуации вокруг сирийского конфликта. Так, в The New York Times Трампа обвинили в предательстве интересов США, колумнист The Washington Post Джош Рогин заявил, что "Трамп играет в Сирии на руку России".

Коэн также напоминает о заявлениях некоторых американских политиков-демократов, согласно которым "хакерские атаки" России были "актом войны" по отношению к США.

"Что может быть более беспечным, чем настаивать на том, что мы уже в состоянии войны с другой ядерной супердержавой?", — задается вопросом политолог.

Второй по значимости угрозой США он называет демонизацию Владимира Путина, которая, по его словам, не имеет аналогов в истории. Ни одного советского или постсоветского лидера не очерняли так яростно и необоснованно, как его, подчеркивает Коэн.

Он снова приводит примеры из американских СМИ — в частности, из The Washington Post, в которой колумнист Дана Милбанк писал о "красной угрозе путинской России".

По словам Коэна, с такой риторикой США теряют важного партнера в сфере национальной безопасности, в котором они так остро нуждаются сейчас.

Третьей в своем списке угроз политолог называет "Исламское государство"* и другие международные террористические организации. "Эта реальная угроза была бы главной, если бы американская политическая и медиайная элита не заставила бы появиться предыдущие две", — отмечает он.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
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Следующим по степени опасности для США идет увеличение количества стран с ядерным оружием. "В 1949 году их было две, сейчас их девять, — напоминает он. — И это в нашу новую эру межнациональных этнических и религиозных конфликтов и войн; фанатизма, который может уничтожить табу на использование такого оружия".

Пятую строчку в списке Коэна делят глобальное потепление и глобальное неравенство доходов.

Политолог подчеркнул, что ни России, ни Китая в его списке нет: обе эти страны, на его взгляд, являются мнимыми угрозами, выдуманными Вашингтоном. Что касается расширяющегося альянса Москвы и Пекина, который сам по себе во многом является результатом неразумной политики США, то это тема для отдельного разговора, добавил Коэн.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Иванов
трамп уже год отсидел осталось три, и если стены не будет за него не проголосуют второй раз, и мне интересно до каких пор его будут обвинять в том что он агент кремля неужто все три оставшихся года
10:59
28.11.2017
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lyuda.terenteva.55
Ежу понято.
11:05
28.11.2017
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