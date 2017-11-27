Варшава ответила главе ЕП на требование защитить евродепутатов в Польше

ВАРШАВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло ответила на призыв главы ЕП обеспечить безопасность польских евродепутатов, заверив, что она категорически осуждает любые проявления агрессии и нетолерантности.

Ранее глава Европарламента Антонио Таяни сообщил, что направит Шидло письмо с просьбой обеспечить безопасность евродепутатов от республики. Заявление главы ЕП последовало после того, как участники демонстрации в Катовицах повесили на импровизированных виселицах портреты евродепутатов, проголосовавших в Европарламенте за антипольскую резолюцию.

"Я решительно осуждаю акты агрессии, нетолерантности, все проявления таких действий. И я не согласна с тем, что полиция не прореагировала, поскольку проводится расследование по данному делу", — заявила Шидло, слова которой приводит польский интернет-портал Onet.

Она также отметила, что направит ответное письмо Таяни, в котором попросит его "обратить внимание на тех депутатов, которые в Европарламенте клевещут на Польшу".

По словам организаторов спорной акции, "повесив" депутатов они выразили протест против действий оппозиционной в стране партии "Гражданская платформа", представители которой ранее проголосовали в Европарламенте за антипольскую резолюцию.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро уже заявил о проведении прокурорской проверки по данному факту. Полиция анализирует видеозаписи демонстрации, чтобы выяснить, можно ли расценивать данные действия как нарушение закона.

В середине ноября ЕП принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма применения Евросоюзом политико-экономических санкций в отношении Польши за отход от норм демократии и правового государства. В резолюции речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.