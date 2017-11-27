В Сингапуре создали алкогольный напиток "Блаженство"

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Новый алкогольный напиток создан в Сингапуре, в его основу легла сыворотка, которая остается от производства сыра тофу. Об этом пишет The Drinks Business.

sachi

Напиток назвали, что можно перевести как "блаженство", "счастье". Его разработкой занимался Национальный университет Сингапура. По словам ученых, процесс занимает три недели, включая производство соевого молока – основы сыра тофу – и отделение сыворотки, к которой затем добавляют сахар и кислоту. Крепость нового напитка не уточняется.

Sachi описывается как напиток с фруктовым вкусом, который, по словам ученых, напоминает саке.

Сыворотка от тофу причислена к необработанным отходам и, сбрасываемая в воду, загрязняет окружающую среду.