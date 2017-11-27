В Китае столкнулись два грузовых судна, 12 человек пропали без вести

ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Двенадцать человек пропали без вести в понедельник в результате столкновения двух грузовых судов в устье реки Чжуцзян в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что в понедельник около 3:00 (воскресенье 22:00 мск) столкнулись сухогруз "Шуньцзиньлун", зарегистрированный в провинции Фуцзянь, и грузовое судно "Цзиньцзэлунь" из провинции Цзянсу. В результате, зарегистрированное в провинции Цзянсу судно, перевозившее песок, затонуло. На его борту находились 14 членов экипажа, к настоящему моменту удалось спасти лишь двоих. Судьба остальных неизвестна.

Экипаж сухогруза "Шуньцзиньлун" из 11 человек полностью спасен, все они в безопасности.

По какой причине и по чьей вине произошло столкновение, пока неизвестно. В районе столкновения работают спасатели, поисковая операция продолжается.