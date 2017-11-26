СМИ: в Пакистане возобновят вещание всех новостных телеканалов страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноя – РИА Новости. Пакистанский Орган по контролю над электронными СМИ (PEMRA) получил предписание возобновить вещание всех новостных телеканалов страны, сообщает телеканал Geo TV.

Соответствующая директива поступила в воскресенье от министерства информации, телевещания, национальной истории и культурного наследия Пакистана. Накануне PEMRA временно заблокировала вещание частных телеканалов, а также работу большинства популярных социальных сетей в связи с беспорядками в Исламабаде.

"PEMRA заблокирует вещание лишь тех телеканалов, которые продолжат нарушать законы, производственный кодекс от 2015 года, директивы и распоряжения, изданные ею и касающиеся освещения сидячей забастовки в районе Файзабад, а также связанных с ней демонстраций по всей стране", — говорится в тексте приказа, копия которого поступила в распоряжение Geo TV.

В столице Пакистана уже неделю проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести поправки в закон о выборах, которые спровоцировали недовольство в рядах радикально настроенных мусульман. В полночь 25 ноября истек срок ультиматума властей, согласно которому активисты должны были прекратить протест. В субботу утром полиция начала силовой разгон.

Ранее оппозиционная пакистанская партия "Техрик-е-Инсаф" (ПТИ) подвергла критике решение властей заблокировать вещание частных телеканалов и работу социальных сетей. В партии назвали эти меры "недемократическими", призвав немедленно отменить их.

По последним данным, за последние двое суток погибли не менее шести человек, по меньшей мере 200 получили ранения. Из них 90 — сотрудники полиции и бойцы спецподразделений. В столичный район Файзабад, где изначально проходила акция исламистов, стянуты дополнительные силы МВД и армии. Ранее глава МВД Ахсан Икбал заявил о готовности властей "в любое время" вступить в переговоры с протестующими.