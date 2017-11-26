"Огненный шар" в небе напугал жителей Канады

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Крупный светящийся объект замечен в пятницу в небе над канадской провинцией Альберта, сообщает CBC News.
В сети появилось множество видеозаписей инцидента. Авторы роликов отмечают, что объект искрился и терял куски по ходу движения. Пользователи предположили, что летящим телом мог быть самолет, метеор или НЛО.
Некоторых явление напугало. "Я только слышал громкий хлопок у здания, где я работаю. Это, конечно, не инопланетяне, но все равно страшновато", — пишет местная жительница.
Thanks @Dunlap_Obs —folks did indeed witness the reentry of @OrbitalATK's #Antares rocket booster NORAD ID 2017-071B over #Saskatchewan this AM- timing+location matches Space-Track prediction. @CBCCanada article: https://t.co/HuubCyjBve @amsmeteors page: https://t.co/rCQBcf031O pic.twitter.com/LPUdMtJGGH— Dubious Dave (@Astroguyz) 25 ноября 2017 г.
"Было страшно. Я испугался, а вот моя дочь нет", — заявил другой.
"Я видел это около полуночи. Это было безумно красиво! Видео не может этого передать! Жаль я смог заснять только 15-секундное видео", — поделился еще один очевидец.
Ранее яркий метеор, пролетевший над Японией, напугал местных жителей. В полиции рассказали, что встревоженные люди звонили и говорили о "голубой вспышке в небе".