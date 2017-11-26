"Огненный шар" в небе напугал жителей Канады

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Крупный светящийся объект замечен в пятницу в небе над канадской провинцией Альберта, сообщает CBC News.

В сети появилось множество видеозаписей инцидента. Авторы роликов отмечают, что объект искрился и терял куски по ходу движения. Пользователи предположили, что летящим телом мог быть самолет, метеор или НЛО.

Некоторых явление напугало. "Я только слышал громкий хлопок у здания, где я работаю. Это, конечно, не инопланетяне, но все равно страшновато", — пишет местная жительница.

​

"Было страшно. Я испугался, а вот моя дочь нет", — заявил другой.

"Я видел это около полуночи. Это было безумно красиво! Видео не может этого передать! Жаль я смог заснять только 15-секундное видео", — поделился еще один очевидец.

Ранее яркий метеор, пролетевший над Японией, напугал местных жителей. В полиции рассказали, что встревоженные люди звонили и говорили о "голубой вспышке в небе".