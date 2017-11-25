Алиев считает, что азербайджанский газ изменит энергетическую карту Европы

БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что газ, который будет добываться на месторождениях страны, значительно изменит энергетическую карту европейского континента.

Как сообщает пресс-служба главы Азербайджана, такое мнение Алиев высказал, выступая на пленарной сессии саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Энергетическая политика входит в число вопросов, по которым мы активно сотрудничаем с европейскими институтами. Энергетический проект "Южный газовый коридор" успешно развивается. Стоимость этого проекта превышает 40 миллиардов долларов. Он позволит нам добывать дополнительные объемы газа и поставлять их из Азербайджана на европейские рынки", — отметил Алиев.

"Газопровод протяженностью 3500 километров станет новым маршрутом, и будет транспортировать на европейские рынки газ из нового источника. Наравне с политикой энергетической безопасности, это политика энергетической диверсификации, потому что газ, который будет добываться на азербайджанских месторождениях, станет единственным новым источником природного газа для Европы и, безусловно, значительно изменит энергетическую карту Европейского континента", — считает президент Азербайджана.

Он напомнил, что подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 триллиона кубометров, и этого будет достаточно для поставок природного газа в Европу на протяжении десятилетий.

"Азербайджан выдвинул инициативу реализации проекта "Южного газового коридора", и мы благодарны Европейской комиссии за продолжительную поддержку проекту. Эта поддержка и финансирование со стороны европейских финансовых институтов имеют большое значение для его успешной реализации", — сказал Алиев.

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