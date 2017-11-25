Роспотребнадзор предупредил о вспышке бруцеллеза в США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает о вспышке бруцеллеза в США, возбудители заболевания обнаружены в молочных продуктах Udder Milk, соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, центр по контролю заболеваний США (CDC) 21 ноября проинформировал покупателей сырого молока или молочных продуктов у Udder Milk и употреблявших их в пищу о необходимости немедленно обратиться к врачу.

"Рекомендация связана с тем, что CDC обнаружило в молоке, поставляемом этой компанией, штамм возбудителя бруцеллеза – Brucella abortus RB51, который особенно опасен для беременных женщин… CDC информирует о том, что штамм RB51 является устойчивым к антибиотикам, которые обычно назначают для лечения бруцеллеза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый случай заболевания у беременной женщины был выявлен CDC в конце сентября в штате Нью-Джерси. Было начато расследование, однако компания Udder Milk не предоставила информации о фермах, у которых закупала сырое молоко или продукты из него.

Пока источник инфицирования не будет установлен, CDC предложила населению тех штатов, жители которых могли покупать молоко у Udder Milk за последние шесть месяцев (Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род Айланд), обратиться в микробиологические лаборатории для выявления возбудителя бруцеллеза и предупреждения развития заболевания.

Бруцеллез – острое инфекционно-аллергическое заболевание, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку — при непосредственном контакте или употреблении инфицированных мясомолочных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма.

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.