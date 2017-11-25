Роспотребнадзор предупредил о вспышке бруцеллеза в США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает о вспышке бруцеллеза в США, возбудители заболевания обнаружены в молочных продуктах Udder Milk, соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте ведомства.
"Рекомендация связана с тем, что CDC обнаружило в молоке, поставляемом этой компанией, штамм возбудителя бруцеллеза – Brucella abortus RB51, который особенно опасен для беременных женщин… CDC информирует о том, что штамм RB51 является устойчивым к антибиотикам, которые обычно назначают для лечения бруцеллеза", — говорится в сообщении.
Отмечается, что первый случай заболевания у беременной женщины был выявлен CDC в конце сентября в штате Нью-Джерси. Было начато расследование, однако компания Udder Milk не предоставила информации о фермах, у которых закупала сырое молоко или продукты из него.
Бруцеллез – острое инфекционно-аллергическое заболевание, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку — при непосредственном контакте или употреблении инфицированных мясомолочных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма.
Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.