США пересмотрели решение закрыть представительство ООП

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Власти США пересмотрели решение закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) и разрешили ему действовать с определенными ограничениями, которые могут быть сняты через 90 дней, передает в пятницу информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил агентству официальный представитель госдепартамента США Эдгар Васкес, Вашингтон "посоветовал офису ООП ограничиться только действиями, связанными с достижением всестороннего и продолжительного мира между израильтянами и палестинцами". Он также отметил, что ограничения могут быть сняты, если США решат, что обе стороны вовлечены в серьезные переговоры. "Мы оптимистично настроены и считаем, что это произойдет в конце 90-дневного периода, и президент сможет разрешить представительству ООП возобновить работу в полном масштабе", — сказал он.

Госдепартамент в прошлую субботу объявил об отзыве разрешения на работу в США у представительства ООП — структуры, представляющей палестинцев на международной арене и фактически выполняющей функции их посольства в Вашингтоне. Госдеп не продлил разрешение на работу офиса ООП после попытки палестинцев обратиться в Международный уголовный суд с обвинениями в адрес израильских властей.

В ответ палестинские власти приняли решение приостановить контакты с США.

Согласно принятому в 2015 году конгрессом США закону, Палестина теряет право на представительство в столице США, если поддерживает расследование МУС против израильтян за преступления против палестинцев.