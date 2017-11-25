США пересмотрели решение закрыть представительство ООП

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Власти США пересмотрели решение закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) и разрешили ему действовать с определенными ограничениями, которые могут быть сняты через 90 дней, передает в пятницу информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.
Госдепартамент в прошлую субботу объявил об отзыве разрешения на работу в США у представительства ООП — структуры, представляющей палестинцев на международной арене и фактически выполняющей функции их посольства в Вашингтоне. Госдеп не продлил разрешение на работу офиса ООП после попытки палестинцев обратиться в Международный уголовный суд с обвинениями в адрес израильских властей.
В ответ палестинские власти приняли решение приостановить контакты с США.
Согласно принятому в 2015 году конгрессом США закону, Палестина теряет право на представительство в столице США, если поддерживает расследование МУС против израильтян за преступления против палестинцев.