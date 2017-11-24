Медведев призвал мировое сообщество взаимодействовать после взрыва в Египте

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему египетскому коллеге Шерифу Исмаилу после гибели людей при взрыве в мечети на Синайском полуострове, отметив важность взаимодействия международного сообщества в обеспечении эффективного отпора террористической угрозе, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Этому чудовищному преступлению не может быть никаких оправданий. Произошедшая трагедия еще раз показывает важность взаимодействия всех ответственных членов международного сообщества в деле обеспечения эффективного отпора террористической угрозе", — говорится в сообщении.

Более 10 террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. Число жертв теракта к настоящему моменту возросло до 235, более 130 человек пострадали.