Глава МИД Франции шокирован нападением на мечеть в Египте

ПАРИЖ, 24 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан шокирован нападением террористов на мечеть в Египте.

"С ужасом узнал о гнусной атаке террористов на мечеть на севере Синайского полуострова, в результате которой погибли более ста верующих, пришедших на пятничную молитву. Направляю свои соболезнования семьям (жертв теракта), а также властям страны", — написал Ле Дриан в своем Twitter.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш и привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

По официальным данным на этот момент, погибли 155 и пострадали еще 120 человек. Сообщалось, что в числе пострадавших есть военные и гражданские, а также много детей. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников