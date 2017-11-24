"Не дело техники": Климкин рассказал об отношениях Киева и ЕС

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Отношения Киева и Европейского союза не должны ограничиваться лишь "Восточным партнерством", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Выполнение соглашения об ассоциации должно быть для ЕС именно политическим приоритетом, а не делом "техники". Поэтому отношения Украина — ЕС не могут и не будут оставаться только в рамках "Восточного партнерства", — написал дипломат в Twitter.

Виконання Угоди про асоціацію має бути для ЄС саме політичним пріоритетом, а не справою "техніки". Тому відносини Україна-ЄС не можуть і не будуть залишатися тільки в рамках Східного Партнерства. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2017 г.

"Восточное партнерство" — политическая инициатива Евросоюза, затрагивающая шесть стран — Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Она подразумевает повышение уровня политической и экономической интеграции, однако не предполагает перспективы членства в ЕС.

Этого долгое время добивалась украинская сторона. Киев настаивал на включении ремарки о перспективах предоставления членства в Евросоюзе в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло.

По словам еврокомиссара Йоханнеса Хана, Киев четко выражает свое стремление к европейской интеграции, однако говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично.