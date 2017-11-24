В России озабочены возможностями ПРО США в Азии, заявил Лавров

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. РФ озабочена тем, что в Японии и в Южной Корее размещаются элементы ПРО США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим японским коллегой Таро Коно. Также он заявил об озабоченности тем, что элементы ПРО США в Азии могут снаряжаться крылатыми ракетами, которые запрещены по договору РСМД между Россией и США.

"Мы высказываем очень глубокую озабоченность с фактами в руках по поводу того, что Япония, как и Южная Корея, становится территорией, на которой размещаются элементы глобальной американской системы противоракетной обороны, которая развертывается в этом регионе под предлогом угроз Северной Кореи. В Европе это — под предлогом иранской угрозы. На деле, если вы посмотрите на карту, она чудесным образом, эта система ПРО американская, окружает Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику", — сказал Лавров.

"Зная американцев, у нас есть очень серьезные сомнения, что они согласятся кому бы то ни было передать контроль за каким-либо элементом этой глобальной системы противоракетной обороны", — добавил министр.