Кабул надеется на восстановление сотрудничества России и США по Афганистану

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Кабул надеется, что сотрудничество РФ и США по Афганистану будет восстановлено, заявил журналистам советник афганского президента по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

Он напомнил, что "США потратили сотни миллионов долларов на покупку российских вертолетов Ми-17 для Афганистана, что стало большим вкладом в повышение боеспособности афганских структур".

"И это был прекрасный пример сотрудничества между Россией и США по Афганистану. Мы надеемся, что подобное сотрудничество будет восстановлено между всеми важнейшими партнёрами", — отметил Атмар.