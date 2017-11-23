В Евросоюзе оценили возможность членства Украины в ближайшие годы

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, заявил еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан.

По словам еврокомиссара, среди стран-членов "Восточного партнерства" Украина, Грузия и Молдавия — единственные, кто четко выражают свое стремление европейской интеграции. Однако спекулировать сейчас относительно членства этих стран в ЕС — не время.

"Если вы говорите: "Мы станем немедленно членами ЕС", — это нереалистично. Но люди хотят услышать, верить, что это случится через три года. Тогда правительство попадает под давление, а мы не хотим, чтобы правительство, которое успешно работает, находилось под давлением", — цитирует издание "Европейская правда" слова Хана, сказанные во время общения с журналистами в Брюсселе.

По его словам, Украина, Грузия и Молдавия сегодня пользуются безвизовым режимом и получают выгоды от действия соглашений об ассоциации с ЕС.

"Поэтому сегодня речь идет о фокусировке на домашней работе, на имплементации. Это процесс, который поможет странам приблизиться к ЕС, а говорить сейчас о следующих шагах спекулятивно", — добавил еврокомиссар.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.