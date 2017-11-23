СМИ сообщили о гибели освобожденного семь лет назад в КНДР американца

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский гражданин Айджалон Мали Гомес, задержанный в КНДР в 2010 году и освобожденный при содействии экс-президента США Джимми Картера, скончался в штате Калифорния после того, как его нашли охваченным огнем, сообщает телеканал KPBS.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Как сообщила полиция города Сан-Диего, местный полицейский, находившийся не при исполнении, заметил горящего мужчину на участке недалеко от автомобильной дороги и вызвал помощь. Еще до прибытия медиков Гомес скончался.

"Предварительное расследование показывает, что это не убийство, а скорее случайная смерть или суицид", — заявил представитель полиции Тодд Гриффин. По его словам, точное заключение можно будет сделать после завершения судебно-медицинских исследований.

Гомес родом из Бостона, в 2010 году он был приговорен северокорейским судом за незаконное пересечение границы из Китая и "враждебную деятельность" к восьми годам исправительных работ и штрафу в 700 тысяч долларов. До проникновения в Северную Корею он преподавал английский язык в Южной Корее.

После прибытия в КНДР Джимми Картера Гомеса освободили. Северокорейское информационное агентство сообщило, что американец был амнистирован по личному распоряжению Ким Чен Ира. Во время заключения в КНДР местные СМИ сообщали о попытках Гомеса покончить с собой.